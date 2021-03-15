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10:38

"Претендентом на победу видят другого человека": Оксана Пушкина не пойдёт в Госдуму от своего округа

фото ЗакС политика "Претендентом на победу видят другого человека": Оксана Пушкина не пойдёт в Госдуму от своего округа

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина известила, что не намерена, как и прежде, выдвигать свою кандидатуру на грядущих выборах в федеральный парламент от подмосковного Одинцовского одномандатного округа. Соображениями на счёт предстоящего осенью электорального процесса она поделилась в интервью РБК.

"Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы", - констатировала Пушкина.

В разговоре с РБК парламентарий рассказала, что, по её мнению, её многого удалось добиться на депутатском поприще, указав на тему, связанную с вопросами поддержки женщин и семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

О намерении пойти в Госдуму от другого округа Пушкина умолчала.

Выборы в федеральный парламент пройдут 19 сентября 2021 года.

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