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11:18

К уборке Петербурга от последствий снегопада привлекли 783 единицы техники

фото ЗакС политика К уборке Петербурга от последствий снегопада привлекли 783 единицы техники

Последствия обильного снегопада, обрушившегося на Петербург в текущий понедельник, 15 марта, убирают 783 специализированных машины комитета по благоустройству, известили в Смольном.

Городские тротуары чистят 1206 дворников. К очищению аллей, бульваров, дорожек в скверах и парках дополнительно привлечено 85 единиц техники и 307 дворников.

По информации синоптиков, мокрый снег и дождь будут чередоваться в Северной столице на протяжении всего понедельника, высота выпавших осадков может достичь 3 см.

"Службы Комитета по благоустройству проводят противогололедную обработку дорог, подметают и расчищают дороги от снега и мусора. Собранный снег формируется в валы, а затем вывозится на снегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"", - отчитались в комблаге.

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