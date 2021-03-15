COVID-19 диагностировали у менее 10 тысяч россиян, из них 933 - петербуржцы

Коронавирусная статистика по России пополнилась 9437 новым случаями, официально подтверждёнными за последние 24 часа. Соответственно, с начала пандемии в стране COVID-19 подхватили 4 400 045 граждан.

Тройка регионов-лидеров по уровню заболеваемости осталась неизменной: Москва (1 353 новых случая), Петербург (933), Московская область (627). За ними следуют Нижегородская область (353) и Ростовская область (248).

В летальную статистику вписали ещё 404 COVID-смерти. Всего с момента распространения инфекции её жертвами стали 92 494 жителя России.