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12:02

Адвокаты Навального в течение нескольких часов пытаются попасть в ИК-2 Покрова

фото ЗакС политика Адвокаты Навального в течение нескольких часов пытаются попасть в ИК-2 Покрова

Администрация покровской исправительной колонии №2 на протяжении уже нескольких часов не пускает внутрь исправительного учреждения адвокатов политика Алексея Навального, которые безуспешно пытаются узнать, содержится ли внутри их подзащитный.

У входа в ИК-2 адвокаты дежурят с 08:30.

"В колонии Алексей или нет сообщить им отказываются, хотя у них есть электронная запись на встречу с подзащитным на 10 утра", - сообщается в официальном аккаунте Навального в Twitter.

На прием к начальнику колонии или его заместителю адвокатов аналогично отказываются записывать.

Ранее адвокаты узнали, что Навального увезли из СИЗО после того, как они с начала рабочего дня и до обеда пытались пройти к своему подзащитному. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что Навальный будет этапирован в покровскую ИК-2, о том же в конце февраля сообщали источники "Ярновости", ТАСС и "Медиазоны". Со слов бывших арестантов, эта колония известна суровыми порядками и чрезмерной строгостью по отношению к арестантам, где "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума".

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

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