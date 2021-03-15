Экс-начальника отдела петербургской таможни задержали по делу о крупной взятке

Петербургские правоохранители задержали бывшего руководителя отдела Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева: ему предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, информирует ТАСС.

Экс-управленца доставили для проведения следственных действий в Москву. Гусеву инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Как полагают в Следственном комитете, Гусев, будучи главой таможенного отдела, в декабре 2018 года требовал взятку в сумме 20 млн рублей у представителей компании "Таллер", гарантируя обход таможенного контроля её товаров. Средства ему предоставляли частями вплоть до 2019 года.

Поскольку экс-таможенник скрывался от следствия, его объявили в уголовный розыск. Задержали мужчину накануне, 14 марта, в столичном аэропорту Шереметьево, передает "Интерфакс".

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 12 дней в отношении бывшего сотрудника таможенных органов Гусева Олега Юрьевича", - сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Напомним также, в декабре 2020 года в руки правоохранителей попала ещё одна сотрудница таможни - замглавы службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), которую заподозрили в превышении служебных полномочий.