Денису Михайлову присудили компенсацию за задержание на Первомае 2019 года

Бывшему координатору штаба Алексея Навального в Петербурге Денису Михайлову удалось через суд добиться компенсации морального вреда в размере 8,3 тысяч рублей за задержание на первомайском шествии 2019 года. О событии молодой человек рассказал у себя в Facebook.

"Безусловно, МВД за действия своих подчиненных должно нести более серьезную ответственность. А пока с паршивой овцы хоть шерсти клок!" - прокомментировал решение Михайлов.

Добиваться справедливости Михайлову помогал адвокат "Апологии протеста" Александр Передрук.

В феврале, напомним, Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу экс-координатора штаба на 7-миллионный штраф за вытоптанные газоны на протестной акции 2018 года.