"Новая газета" заявила о распылении неизвестного химвещества в здании, где находится редакция

"Новая газета" заявила, что в редакции, которая располагается в Москве, наблюдается стойкий резкий химический запах, и это может быть последствием химической атаки.

По словам представителей издания, этот запах чувствуют все сотрудники редакции, посетители и работники организаций в том же здании. Они считают, что эта ситуация напоминают случай с нападением на дом и машину журналистки Юлии Латыниной в 2017 году: тогда неизвестные обрызгали их едким газом неясного состава. Латынина тогда описывала запах так:

"Они предоставили нам непередаваемую возможность понюхать скунса. В рамках государевой борьбы с крамолой они опрыснули всю дачу тошнотворной химической жидкостью с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа".

На месте работают сотрудники МЧС, МВД и ФСБ. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что газоанализаторы не выявили ни одного опасного вещества на территории.