Певец Денис Майданов будет баллотироваться в Госдуму по округу Оксаны Пушкиной

Заслуженный артист России Денис Майданов заявил о намерении баллотироваться в Госдуму по 122-му Одинцовскому одномандатному округу (Московская область), передает Znak.com.

"Да, я буду баллотироваться, в этом тайны никакой нет", — сказал Майданов.

Он заявил, что решение участвовать в выборах – его "личная инициатива". Как именно Майданов будет участвовать – как самовыдвиженец или представитель "Единой России" - пока неизвестно. По словам певца, теперь у него есть возможность "помочь Родине не только песнями, но и делами". Он подчеркнул, что его политическая позиция "давно известна" и отражена в его песнях.

Сейчас депутат от этого округа – Оксана Пушкина. Ранее она заявила, что не намерена выдвигаться в новый созыв Госдумы от этого одномандатного округа. По ее словам, губернатор Московской области "видит другого человека основным претендентом на победу" там.