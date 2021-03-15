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17:38

Навальный сообщил о прибытии в ИК-2 в Покрове

фото ЗакС политика Навальный сообщил о прибытии в ИК-2 в Покрове

В Instagram политика Алексея Навального появилось сообщение, в котором он сообщил о прибытии в исправительную колонию №2 в Покрове.

Политик рассказал, что пока не видел "никакого насилия и даже намека на него", но по "напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову", легко верит историям о происходящем там.

"Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь", - написал Навальный.

По его словам, в колонии строго соблюдаются запреты – например, на мат, - и всюду "буквальное выполнение бесконечных правил". При этом политик заметил, что у него "в целом все хорошо", и есть "даже красочные моменты в черно-белых буднях".

"Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да?", - рассказал Навальный.

Ранее адвокат Вячеслав Гимади опубликовал повестку 235-го гарнизонного суда, направленной начальник ИК-2. Суд просил его обеспечить участие Навального по видеосвязи в заседании по жалобе политика на бездействие СК по ситуации с его отравлением. Это заседание назначено на завтра, 16 марта.

Официально о местонахождении Навального до сих пор не сообщалось. 12 марта стало известно, что его увезли из СИЗО-3 в Кольчугино.

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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