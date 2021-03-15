Глава МО "Екатерингофский" Смакотин оспаривает в суде административный штраф

Ленинский районный суд Петербурга рассматривает апелляционную жалобу на решение Мирового суда девятого участка по привлечению главы муниципального образования "Екатерингофский" Олега Смакотина к административной ответственности, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Речь идёт о правонарушении по статье 17.7 КоАП.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга ЗАКС.Ру сообщили, что в деле говорится о якобы умышленно не выполненных требованиях прокурора. "Природоохранной прокуратурой в рамках проводимой проверки был направлен запрос о необходимости предоставить документы, относящиеся в предмету проверки. Предмет проверки - реализация МО МО "Екатерингофский" полномочий, предусмотренных Законом СПб №420-79. Документы предоставлены не были", - сообщили в пресс-службе судов.

По информации ведомства, Мировой суд оштрафовал Смакотина на две тысячи рублей. На рассмотрение дела в районный суд 15 марта глава МО не явился. Представитель муниципального депутата в суде Максим Зуев на заседании сообщил, что причина неявки - "служебная занятость".

Помощница прокурора по природоохране Надежда Васильева ходатайствовала на заседании об отложении рассмотрения дела - ведомству необходима минимум неделя для получения необходимых доказательств о том, что прокуратура направляла некие документы Смакотину. Зуев в своей реплике заявил о затягивании процесса. По его мнению, запрос в Mail.ru ничего не даст, так как почта муниципалитета не привязана к указанной российской компании. Судья отметил, что их сторона сама заявила, что документы от прокуратуры не получала - теперь прокуратура хочет доказать обратное. О каком именно письме идёт речь - участники процесса не пояснили. Судья удовлетворил запрос помощницы прокурора и отложил заседание на 26 марта.

София Саттарова