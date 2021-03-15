Путин назначил Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении зампредседателя Совета безопасности, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева своим заместителем в совете по науке и образованию, документ опубликован на портале правовой информации.

Совет при президенте по науке и образованию, согласно указу, возглавил сам Путин. Бывший зампредседателя совета Андрей Фурсенко – экс-министр образования – стал секретарем.

Совет при президенте по науке и образованию – консультативный орган, созданный для информирования президента о положении дел в научно-технической сфере и выработке предложений по важным вопросам научно-технической политики в России.

Медведев стал зампредседателя Совета безопасности после своей отставке с поста премьер-министра России в 2020 году. Случилось это через несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором Путин затронул, в том числе, тему поправок в Конституцию: они были приняты летом того же года. Место Медведева занял Михаил Мишустин.

фото: kremlin.ru