В сеть выложили видео с распылением газа у редакции "Новой газеты": на кадрах - человек в куртке "Яндекса"

Telegram-канал "Новости Москвы" опубликовал видеозапись с камер наблюдения, установленных, по информации издания, у редакции "Новой газеты", которая днём ранее сообщала о распылении неизвестного химического вещества.

На записи видно человека, облачённого в форму "Яндекс.Еды", с велосипедом, из заднего колеса которого выпускается некое вещество газообразной формы.

Пресс-секретарь сервиса в разговоре с "Медиазоной" заявила, что курьеры по этому адресу не выезжали.

"Новая газета" обратилась к столичной мэрии с требованием провести совместное расследование инцидента.

Накануне, 15 марта, работники редакции пожаловались на резкий химический запах, появившийся на входе в здание, находящегося на Потаповском переулке. Прибывшие на место специалисты не обнаружили превышения содержания вредных веществ в воздухе.