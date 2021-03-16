Россия подарила Вьетнаму партию "Спутника V"

Во Вьетнам из России доставили на безвозмездной основе партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V": передачу препарата лично курировал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, информирует РИА "Новости".

Согласно поручению Владимира Путина вакцина "прилетела" в азиатскую страну спецбортом Ил-96.

Патрушев находится в Ханое, где в течение ближайших двух дней пройдут российско-вьетнамские консультации по безопасности.

Коронавирусом во Вьетнаме с начала пандемии инфицировались 2577 местных жителей, излечились при этом 2115 граждан, 35 погибли.

Добавим также, в петербургском комздраве днём ранее известили, что в городе на Неве вакцины хватит максимум на неделю.