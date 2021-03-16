Коронавирусная статистика России пополнилась 9393 новыми случаями

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 отчитались о том, что за последние сутки на территории России было выявлено ещё 9393 новыми случаями заболевания, таким образом, всего с начала пандемии инфекцию подхватили 4 409 438 человек.

Тройка регионов, лидирующих по количеству заражений, по-прежнему неизменна, это - Москва (1 533), Петербург (916), Московская область (565). За ними расположились Нижегородская область (348) и Ростовская область (246).

За 24 часа летальная статистика пополнилась 443 смертями, вызванными последствиями коронавирусной инфекции. Всего её жертвами стали 92 937 россиян.