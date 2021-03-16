Один из затворов петербургской дамбы закроют до конца мая

Затвор судопропускного сооружения С-2 Комплекса защитных сооружений Петербурга (КЗС) закроют с 17 марта по 26 мая для проведения технического обслуживания оборудования перед наступлением лета, проинформировали в пресс-службе КСЗ.

Проводимая механизация согласована со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Указывается, что движению транспорта по дамбе работы никак не мешать не будут.

"Движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме", - подчеркнули в КСЗ.