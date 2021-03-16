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12:51

Благодаря подведомственному КИО учреждению бюджет Петербурга пополнился 83 млн рублей

фото ЗакС политика Благодаря подведомственному КИО учреждению бюджет Петербурга пополнился 83 млн рублей

Подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" отчиталось о прошедших на прошлой неделе торгах, благодаря которым в бюджет города поступило более 83 млн рублей, извещает пресс-служба Смольного.

11 марта с молотка ушли коммерческие помещения, находящиеся в Ломоносове. Итоговая стоимость лота - свыше 4 млн рублей.

12 марта в аренду были сданы два земельных участка в Пушкине: взносы превысили 30 млн рублей.

Также с 9 по 12 марта Российский аукционный дом реализовал на торгах 10 лотов на сумму более 48 млн рублей. Таким образом, суммарный доход в пользу города составил 83,17 млн рублей.

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