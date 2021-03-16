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14:59

"Мы намерены дать бой": Оксана Дмитриева заявила о выдвижении в Госдуму

фото ЗакС политика "Мы намерены дать бой": Оксана Дмитриева заявила о выдвижении в Госдуму

Депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева известила о намерении поучаствовать в грядущих осенних выборах в Госдуму. О планах парламентарий рассказала в своём Telegram-канале.

Выдвигаться Дмитриева будет по своему округу - во Фрунзенском районе и Колпино. Кроме того, она возглавит список Партии Роста на выборах в ЗакС, следующим будет её коллега Сергей Трохманенко. Другой партиец, Вадим Суходольский, планирует выдвигаться по второму округу.

"В этом году мы намерены дать бой. Будем агитировать за меня и за Партию Роста", - констатирует депутат.

Дмитриева напомнила, что на прошлых выборах в городской парламент партия получила 12% голосов, обойдя "Справедливую Россию" и "Яблоко". Кроме того, постфактум прошедших осенью 2019 года муниципальных выборов два округа - МО "№72" и МО "Обухово" - возглавили члены Партии Роста Павел Швец и Владислав Бакулин. Партийцы появились и в других муниципалитетах.

"В прошлый раз, в 2016 году, нам было тяжело: мы регистрировали всех по подписям и стали одними из немногих, кто зарегистрировались и преодолели пятипроцентный барьер. В этом году нам будет чуть проще, но главное заключается в том, как посчитают голоса, и для контроля мы намерены выставить максимальное число наблюдателей от нашей партии", - заключила Дмитриева.

Добавим, другой именитый петербуржец, также с недавних пор являющийся членом Партии Роста, лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров пока не определился, будет ли участвовать в думских выборах, несмотря на то, что коллеги его выдвижение всецело поддерживают.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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