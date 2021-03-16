18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:23

В Роскомнадзоре пригрозили блокировкой Twitter через месяц

фото ЗакС политика В Роскомнадзоре пригрозили блокировкой Twitter через месяц

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсеть Twitter будет заблокирована в России через месяц, если не удалит запрещенную информацию по требованию регулятора, передает ТАСС.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - сказал Субботин

10 марта РКН объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. В РКН заявляли, что готовы к диалогу с сервисом, но не получали от его представителей ответов на запросы.

После этого неожиданно перестали открываться сайты ряда госорганов, в том числе Кремля, правительства, министерств, Следкома, Госдумы и Совета Федерации. В РКН и Минцифры отрицали, что это связано с замедлением доступа к Twitter. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал этот сбой со словами "все открывается, все работает".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:27 "Интерфакс": Правоохранители не видят криминала в распылении газа у редакции "Новой газеты"

15:52 "Единая Россия" решила отозвать из Госдумы законопроект об усыплении бездомных животных в регионах

14:41 Госдума утвердила штрафы за отсутствие предустановленного отечественного софта на гаджетах

14:11 Госдума окончательно одобрила законопроект о контроле за просветительской деятельностью

13:45 В период весенних каникул между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

12:51 Благодаря подведомственному КИО учреждению бюджет Петербурга пополнился 83 млн рублей

12:03 КСП приступила к проверке Колледжа метрополитена и комитета по образованию

11:46 Один из затворов петербургской дамбы закроют до конца мая

9:55 В сеть выложили видео с распылением газа у редакции "Новой газеты": на кадрах - человек в куртке "Яндекса"

15 марта, 20:54 Путин назначил Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:34 Вострецов намерен создать конкуренцию Тетердинко на думских праймериз

16:27 "Интерфакс": Правоохранители не видят криминала в распылении газа у редакции "Новой газеты"

15:52 "Единая Россия" решила отозвать из Госдумы законопроект об усыплении бездомных животных в регионах

15:23 В Роскомнадзоре пригрозили блокировкой Twitter через месяц

14:59 "Мы намерены дать бой": Оксана Дмитриева заявила о выдвижении в Госдуму

14:41 Госдума утвердила штрафы за отсутствие предустановленного отечественного софта на гаджетах

14:11 Госдума окончательно одобрила законопроект о контроле за просветительской деятельностью

13:45 В период весенних каникул между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

13:18 Оргкомитет Земского съезда выступил с заявлением, осудив разгон форума "Муниципальная Россия"

12:51 Благодаря подведомственному КИО учреждению бюджет Петербурга пополнился 83 млн рублей

12:26 Главреда "Медиазоны" вызвали на допрос в СК в рамках "санитарного дела"

12:06 Соловьев и Тетердинко подали заявки на участие в думских праймериз "Единой России"

12:03 КСП приступила к проверке Колледжа метрополитена и комитета по образованию

11:46 Один из затворов петербургской дамбы закроют до конца мая

11:20 Коронавирусная статистика России пополнилась 9393 новыми случаями

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru