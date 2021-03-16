В Роскомнадзоре пригрозили блокировкой Twitter через месяц

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсеть Twitter будет заблокирована в России через месяц, если не удалит запрещенную информацию по требованию регулятора, передает ТАСС.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России", - сказал Субботин

10 марта РКН объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. В РКН заявляли, что готовы к диалогу с сервисом, но не получали от его представителей ответов на запросы.

После этого неожиданно перестали открываться сайты ряда госорганов, в том числе Кремля, правительства, министерств, Следкома, Госдумы и Совета Федерации. В РКН и Минцифры отрицали, что это связано с замедлением доступа к Twitter. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал этот сбой со словами "все открывается, все работает".