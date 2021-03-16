"Интерфакс": Правоохранители не видят криминала в распылении газа у редакции "Новой газеты"

Правоохранители начали проверку после инцидента у редакции "Новой газеты" в Москве с распылением неизвестного едкого вещества, но криминала они не усматривают, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам источника, информация о распространении химвещества в редакции "пока не подтверждается". "Криминала мы не усматриваем", - сказал собеседник агентства.

Юристы "Новой газеты" обратились в районную прокуратуру и департамент региональной безопасности Москвы с требованиями провести проверку, сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова. В заявлении редакция указала, что природа и химический состав распыленного вещества неизвестно, но очевидно, что резкий запах в помещениях здания не связан с какими-либо техническими авариями, а является умышленными противоправными действиями неизвестных. В редакции считают, что распыление химического вещества на асфальт перед единственным входом в здание было сделано для наибольшего распространения данного вещества на подошвах обуви входящих в него людей.

Накануне, 15 марта, работники редакции пожаловались на резкий химический запах, появившийся на входе в здание, находящегося на Потаповском переулке. Прибывшие на место специалисты не обнаружили превышения содержания вредных веществ в воздухе.

Ранее появилось видео с камер наблюдения, на которых видно, как человек в форме курьера "Яндекс.Еды" на велосипеде распыляет у входа в здание некое газообразное вещество. В "Новой газете" считают, что инцидент аналогичен случаю 2017 года, когда неизвестные распылили едкое вещество на дом и автомобиль журналистки Юлии Латыниной.