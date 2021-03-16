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16:34

Вострецов намерен создать конкуренцию Тетердинко на думских праймериз

фото ЗакС политика Вострецов намерен создать конкуренцию Тетердинко на думских праймериз

Депутат Госдумы Сергей Вострецов планирует участвовать в думских праймериз "Единой России" по одномандатному округу № 212. Документы для участия в предварительном голосовании ЕР по этому округу уже подал лидер фракции единороссов в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко.  

- Это нормально, должна быть конкурентная борьба, - заявил Вострецов ЗАКС.Ру. - В прошлый раз по 212 округу, по-моему, человек восемь было, в том числе два депутата Госдумы... Не знаю, почему Тетердинко выбрал 212 округ, он привязки к нему не имеет, но это его право. Любой человек может заявиться, даже вы.

Вострецов также рассказал, что хорошо относится к Тетердинко и считает его "хорошим парнем". Однако он признался, что его удивили заявления депутата городского парламента о нехватке на избирательной территории станций метро и детских садов. По мнению Вострецова, этот вопрос больше относится к полномочиям ЗакСа, чем Госдумы.

- Я с Дмитрием Анатольевичем Медведевым два года назад обсуждал проблематику строительства метрополитена в Красносельском районе, - сообщил Вострецов. - То, что у нас 450 тысяч человек без метро, это позорище для города. Дмитрий Анатольевич пообещал проговорить этот вопрос с [губернатором Александром] Бегловым. После этого 110 млрд на инфраструктуру Петербургу подкинули. Вопрос не в деньгах, а в организации процесса. Как раз, питерские депутаты не поправками своими должны были заниматься, а инфраструктурой. 

Напомним, в 2016 году Вострецов выиграл праймериз "Единой России" по 212 округу, будучи беспартийным. Он участвовал в предварительном голосовании как председатель дружественного партии власти объединения профсоюзов "Соцпроф". По словам депутата, если в этом году он проиграет праймериз, то может пойти на выборы самовыдвиженцем.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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