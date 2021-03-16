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16:54

На Евгения Ройзмана составили протоколы за "нарушение режима ЧП" во время акций протеста

фото ЗакС политика На Евгения Ройзмана составили протоколы за "нарушение режима ЧП" во время акций протеста

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в аэропорту города и составили на него протоколы из-за акций протеста 23 и 31 января, передает "Новая газета".

На Ройзмана составили протоколы по ч. 5 ст. 20.5 КоАП (нарушение требований режима чрезвычайного положения). При этом режим ЧП в России не объявлялся, и в ст. 20.5 КоАП частей нет вовсе.

К протоколу было приложено заявление от человека, названного "Алексеев Георгий Владимирович". Этот человек просил силовиков обратить внимание на "призывы" Ройзмана и "агитацию об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью" Znak.com: речь может идти об материале от 20 февраля 2021 года, в котором Ройзман предположил рост протестных настроений после суда над Алексеем Навальным.

Ройзман подчеркнул, что не согласен с рапортом и намерен дать показания в суде.

"У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции", — подчеркнул политик. По его словам, в протоколах собраны все его высказывания о митингах в соцсетях, и упоминается, что сотрудники полиции призывали разойтись участников протеста, а Ройзман "не разошелся".

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Навального. Случилось это после того, как политика задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.

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