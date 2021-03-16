Комздрав опасается третьей волны коронавируса в Петербурге из-за проблем с вакциной

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ходе онлайн-дискуссии "Жизнь после COVID-19. Частный медицинский бизнес" заявил, что Петербург может столкнуться с третьей волной коронавируса из-за сложности с вакцинацией в городе, передает "Петербургский дневник".

По словам Сараны, третья волна эпидемии коронавируса в городе все же ожидается.

"Потому что все зависит от скорости вакцинации и скорости "переболения" людей, которые у нас есть. Со скоростью вакцинации сейчас есть проблемы, потому что с вакциной есть проблемы", - сказал Сарана.

Тем временем появилась информация, что пункт вакцинации в торговом центре "Маршал" на Северном проспекте был закрыт, но в самом центре это опровергли. По словам представителей "Маршала", просто в пункте закончилась вакцина.

"Просто закончилась вакцина. Вы и сами, наверное, читали, что ее мало осталось. И ждут новую поставку к концу недели. Так что и мы теперь ждем. Но сам медицинский центр работает", - пояснили в "Маршале".

На прошлой неделе петербуржцы столкнулись с тем, что поликлиники отменяли запись на прививку, ссылаясь на то, что вакцина закончилась, и они ждут новую поставку. В комздраве заявляли, что при нынешних темпах вакцинации запасов первого компонента препарата "Спутник V" в городе хватит на 6-7 дней.