В РКН допустили замедление работы других соцсетей по примеру Twitter

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство не исключает, что по аналогии с Twitter будет замедляться работа и других соцсетей, передает "Интерфакс".

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал Субботин.

Ранее в РКН заявили, что Twitter может оказаться заблокировал через месяц, если не удалит запрещенный контент по требованию регулятора. Субботин отметил, что у РКН есть технические возможности для этой блокировки.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости доступа к Twitter из-за того, что соцсеть не удалила ряд постов по требованию регулятора. В РКН заявляли, что готовы к диалогу с сервисом, но не получали от его представителей ответов на запросы.

После этого неожиданно перестали открываться сайты ряда госорганов, в том числе Кремля, правительства, министерств, Следкома, Госдумы и Совета Федерации. В РКН и Минцифры отрицали, что это связано с замедлением доступа к Twitter.