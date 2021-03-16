Московские следователи допросили более 300 человек по "санитарному делу"

Адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы Любови Соболь по "санитарному делу", в Twitter сообщил, что следователи допросили более 300 человек.

В опубликованном Ворониным постановлении указано, что провели по делу более 30 обысков и выемок, 10 людям предъявлено обвинение, выявлено более 100 постов, "имеющих признаки наличия призывов принять участие в несогласованной акции" 23 января. Также следователи указали, что собираются допросить не менее 50 человек, в том числе повторно.

В постановлении СК просит продлить сроки домашнего ареста обвиняемым по делу, ссылаясь на то, что срок предварительного расследования истекает 23 марта, а закончить его к этому времени не удается.

Ранее стало известно, что на допрос по "санитарному делу" вызвали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

Напомним, уголовное дело по ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил) было возбуждено постфактум несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, который прошёл 23 января. Под домашним арестом по этому же делу остаются также соратники политика: его брат Олег, пресс-секретарь Кира Ярмыш, Любовь Соболь и Николай Ляскин. Всего в связи с протестными акциями 23 января по всей стране задержали более 4 тысяч человек.