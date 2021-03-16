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16 марта, 21:47

Путин наградил медалью депутатов ЗакСа Петербурга Четырбока и Киселеву

фото ЗакС политика Путин наградил медалью депутатов ЗакСа Петербурга Четырбока и Киселеву

Президент России Владимир Путин 15 марта решил наградить двоих депутатов Законодательного собрания Петербурга государственными наградами. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок и председатель комиссии по социальной политике Елена Киселева. Награду эти депутаты получили, как указывается в документе, за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. 

Отметим, Четырбок с момента своего избрания в 2016 году успел стать автором 408 законодательных инициатив. Среди них вызвавшие резонанс закон о "наливайках", закон об уличных музыкантах, о запрете работы кальянных в жилых домах и другие. У Елены Киселевой на счету 68 законопроектов. 

Напомним, в июле 2020 года Владимир Путин наградил спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова орденом Александра Невского. 


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