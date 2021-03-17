Компанию "Петрострой" заподозрили в хищении 5,2 млрд рублей у своих дольщиков

Петербургские правоохранители возбудили уголовное делопроизводство по факту хищения средств у более шести тысяч дольщиков жилищных комплексов "Чистый ручей", "Северный вальс" и "Материк", следует из соответствующего поста, опубликованного в инициативной группе ЖК "Материк" во "ВКонтакте".

Основными фигурантами разбирательства являются руководители компании "Петрострой", подозреваемые в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая сумма причинённого ими ущерба - 5,2 млрд рублей.

В уведомлении от регионального управления МВД, которое получили дольщики, говорится, что они могут написать заявление о признании себя потерпевшими, всех постепенно будут вызывать на опрос.

В то же время в самой компании выразили протест в связи с возбуждением уголовного дела, так как строительство ЖК по-прежнему идёт, готовность некоторых корпусов составляет 95%.

"С дольщиками поддерживается коммуникация: сообщаются новости о строительстве, выкладываются фото и видео с объекта на сайте компании-застройщика и в социальных сетях. Дольщики могут задать вопросы, касающиеся строительства жилого комплекса, и получить на них ответы от представителя компании", - указывается в сообщении пресс-службы "Петростроя".