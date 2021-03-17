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9:55

В Москве президента ФСБ отправили под арест по делу о крупном мошенничестве

фото ЗакС политика В Москве президента ФСБ отправили под арест по делу о крупном мошенничестве

В Москве суд решил отправить в СИЗО президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрея Першина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, информирует "Коммерсант".

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Першин является фигурантом сразу двух уголовных дел - о покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК) и о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Поводом для начала разбирательства стало заявление генерального директора ООО "Лагуна" Сергея Мелина.

Как полагают следователи, Першину стало известно, что на Мелина вышли правоохранители с целью направить материалы проверки и оперативно-разыскной деятельности в следственные органы Балашихи для последующего возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде.

По словам Мелина, Першин несколько раз вызывал его на очную ставку и убеждал в своих связях в силовых структурах, предлагая свою помощь в решении "проблемы". Свои услуги Першин оценил в 24 млн рублей.

В итоге Следственный комитет предъявил предпринимателю обвинение и ходатайствовал о его аресте. Пресненский райсуд прошение СК удовлетворил.

Сотрудниками ООО ФСБ, пишет "Ъ", являются бывшие силовики. Компания была зарегистрирована в Балашихе в 1999 году. На сайте фонда говорится, что он оказывает "профильное содействие органам госбезопасности, а также другим правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, антитеррористической деятельности".

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