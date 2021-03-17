Макаров поздравил Четырбока и Киселеву с награждением Путиным

В начале заседания Заксобрания Петербурга в среду 17 марта председатель городского парламента Вячеслав Макаров поздравил депутатов-единороссов Дениса Четырбока и Елену Киселеву с награждением от президента Владимира Путина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

- Долго говорить не буду, своей подписью президент всё сказал, - заявил спикер ЗакСа.

Он также отметил, что награждение Четырбока и Киселевой работает на авторитет всего городского парламента.

Напомним, Путин решил вручить петербургским депутатам ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награды им вручат за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Сергей Еремеев

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