Роскомнадзор потребовал, чтобы Twitter удалил аккаунт "МБХ медиа"

Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удаления аккаунта издания "МБХ медиа", якобы, по мнению интернет-регулятора, якобы публикующего материалы "Открытой России" - организации, признанной нежелательной в РФ.

"Редакция не получала никаких предупреждений от РКН. Они давно уже выбрали новую тактику - давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных "жертв". Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - прокомментировала ситуацию главред "МБХ медиа" Вероника Куцылло.

В то же время, напомним, Роскомнадзор имеет также претензии к самому Twitter и настаивает, чтобы он удалил "запрещённый" контент. В случае, если этого не произойдёт, РКН заблокирует социальную сеть.