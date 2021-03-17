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10:54

"Приходится быть первыми": Сорванный силовиками форум "Муниципальная Россия" пройдёт в Clubhouse

фото ЗакС политика "Приходится быть первыми": Сорванный силовиками форум "Муниципальная Россия" пройдёт в Clubhouse

Организаторы форума "Муниципальная Россия" решили провести его в новом для всех формате - на просторах социальной сети Clubhouse, сообщил координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров. Мероприятие, сорванное в офлайн, состоится онлайн уже 21 марта.

В эфире выступят сам Пивоваров, глава Красносельского МО Москвы Илья Яшин, политики Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза и муниципальные и региональные депутаты со всей России.

"Офлайновый форум сорвали, и мы временно переходим в онлайн-формат. Самая живая площадка сейчас - Clubhouse, поэтому мы решили встретиться там. Нам хотели сорвать дискуссию, но теперь, я уверен, она вызовет ещё больший интерес. Все, кто не успел выступить в Измайлово, сделают это в онлайне, в том числе и я. Программу мы обновим и расширим. Нам во многом приходится быть первыми", - отметил Пивоваров.

Силовики, напомним, разогнали форум "Муниципальная Россия", едва он успел начаться – днём 13 марта. Организаторов, экспертов и гостей мероприятия – около 200 человек – доставили в различные отделы полиции Москвы. На форуме собрались депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны. 

В тот же день в столичном Главке объяснили: задержания были обоснованы тем, что среди участников встречи якобы присутствовали члены организации, "деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению правоохранителей, мероприятие проводилось с нарушением коронавирусных правил.

Подробнее о событиях того дня – в материале ЗАКС.Ру.


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