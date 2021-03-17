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10:56

Смольный изменил критерии ежемесячных выплат на детей

фото ЗакС политика Смольный изменил критерии ежемесячных выплат на детей

Законодательное собрание Петербурга 17 марта одобрило в первом чтении проект закона, согласно которому будут изменены принципы расчётов ежемесячных денежных выплат на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет. Документ был подготовлен Смольным в соответствии с указом президента России от 10 марта. 

Горожане, в семьях которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум, будут получать выплату в размере 50% от величины прожиточного минимума. 

На выплату в размере 75% от суммы прожиточного минимума смогут претендовать те, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Если и в этом случае, выплата не будет превышать прожиточного минимума, то будет выплачена полная сумма минимума.

Кроме того, ранее в Минтруда разъяснили, что при расчёте выплат помимо среднедушевого дохода будет учитываться движимое и недвижимое имущество семей. 

Инициативу раскритиковали несколько оппозиционных депутатов. Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявила, что законопроект существенно изменяет критерии нуждаемости, в результате чего может ухудшиться материальное положение многодетных семей. 

Оксана Дмитриева из Партии Роста обратила внимание на запутанные формулировки документа. "Яблочник" Борис Вишневский заметил, что прожиточный минимум служит для расчёта, а не для жизни. Содержать ребёнка на эти деньги, по его словам, нельзя.

Сергей Еремеев


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