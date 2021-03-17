ЗакС окончательно принял законопроект о большей прозрачности градостроительной деятельности

Заксобрание Петербурга в среду, 17 марта, утвердило в третьем чтении проект закона, по которому чиновники будут обязаны публиковать в интернете информацию о регистрации градостроительных планов земельных участков

Исполнительные органы власти теперь будут обязаны прикладывать к градостроительному плану участка материалы и результаты проведенных ранее инженерных изысканий. Исключения предусмотрены для документов, относящихся к секретным.

Напомним, законопроект подготовила фракция "Единая Россия". А ее члены, представляя инициативу перед первым чтением", вспомнили про жилой комплекс Meltzer Hall на набережной реки Карповки. С критикой этого проекта часто выступает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Сергей Еремеев

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