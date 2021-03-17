В Петербурге за год выявили 39 нарколабораторий

Полиция Петербурга в 2020 году прекратила деятельность 39 лабораторий, производящих синтетические наркотики, сообщил замначальника регионального ГУ МВД по Петербургу Дмитрий Баранов во время своего выступления в ЗакСе 17 марта.

Он также рассказал, что за год свою деятельность прекратили 24 интернет-магазина, торговавших запрещенными веществами.

- В 2019 году [закрытых магазинов] было девять, - заметил Баранов.

Также было пресечено 30 каналов поставки. Всего, по словам замначальника Главка, в 2020 году зафиксировали 7705 наркопреступлений.

Сергей Еремеев