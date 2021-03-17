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12:00

Петербуржцы вновь прозябают, стоя в гигантской очереди за путёвками для детей

фото ЗакС политика Петербуржцы вновь прозябают, стоя в гигантской очереди за путёвками для детей

Вдоль центра "Молодёжный", расположенного на Зверинской улице, второй день подряд стоят в длинной очереди петербуржцы, желающие получить сертификаты на частичную оплату путёвки в детские лагеря. Фотографиями и видео с мест событий делится 78.ru.

На сайте государственного учреждения прописано, что получить документ можно только в порядке живой очереди и только в течение трёх дней - с 16 по 19 марта.

"А летом, видимо, начнут выдавать 31 мая, чтобы отбить охоту даже думать о сертификатах. Очередь будет до Горьковской, наверно, если не вернут выдачу в МФЦ", - сетуют стоящие в очереди родители.

"Это не позор, это нам указали наше место в очереди за благами для детей, которых не просили рожать", - вторят им соседи.

Днём ранее городской глава Александр Беглов подписал постановление об организации детского отдыха в оздоровительных лагерях. Благодаря соответствующим сертификатам родители смогут покрыть 60% стоимости путёвки. Компенсация 7 дней проживания ребёнка в лагере составляет 11 790 рублей. Всего город собирается выдать 1856 сертификатов.

В первый же день, 16 марта, в ЦОО "Молодёжный" нахлынула огромная топла горожан, желающих получить документ, некоторым гражданам приходилось по несколько часов стоять в очереди.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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