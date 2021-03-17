Горизбирком Петербурга отозвал заявку на дистанционное электронное голосование

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отозвала заявку на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 17 марта.

- Они сначала подали, потом отозвали сами же, - сказала Памфилова.

Она уточнила, что причина отзыва - проблемы с "мобильным избирателем" в Петербурге, в отличие от других регионов. Глава ЦИК добавила, что работа по оздоровлению состава Горизбиркома и нижестоящих комиссий продолжится.

"Заморозили для выяснения всех обстоятельств" заявки Удмуртии и Воронежской области, сообщила Памфилова. По ее словам, сейчас ЦИК рассматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования в девяти регионах: Курская, Нижегородская, Ярославская, Вологодская, Рязанская, Мурманская области, городе Севастополе и Республиках Бурятия и Северная Осетия - Алания. Москве не надо было подавать заявку - там ДЭГ точно организуют, напомнила Памфилова.

Оперативно связаться с Санкт-Петербургской избирательной комиссией ЗАКС.Ру не удалось. После подачи заявки на ДЭГ эксперты разделились во мнении, стоит ли проводить в городе новый вид голосования.