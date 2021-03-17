18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:36

Госдума окончательно одобрила законопроект о штрафах до 3 млн рублей за оскорбление ветеранов

фото ЗакС политика Госдума окончательно одобрила законопроект о штрафах до 3 млн рублей за оскорбление ветеранов

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении проект закона об установлении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, информирует РИА "Новости".

После того, как соответствующий документ подпишет Владимир Путин, публичное отрицание фактов, утверждённых на Нюрнбергском трибунале, а также "тиражирование" фейков о роли Советского Союза во Второй мировой войне и ветеранах, граждан ожидают штрафы в размерен до 3 млн рублей, либо до 3 лет колонии.

Равнозначное наказание предусматривается также за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов.

Если преступление совершено группой лиц с использованием СМИ или интернета, наказание увеличивается - до 5 млн штрафа, до 5 лет колонии.

До сегодняшнего дня уголовной ответственности за оскорбление ветеранов установлено не было.

С инициативой, предполагающей внесение соответствующих корректив в УК РФ и КоАП, группа депутатов выступила после резонансного приговора политику Алексею Навальному, которого оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана, снимавшегося в ролике, агитировавшем поправки к Конституции.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:16 СК счел правомерными действия росгвардейца, ударившего журналиста дубинкой по голове на акции в Москве

14:54 Почти 36 тысяч петербургских учителей переболели COVID-19

14:29 ЗакС утвердил в целом новые критерии ежемесячных выплат на детей

14:25 Директор Исаакия: Вопрос передачи музея РПЦ снят

14:15 Законопроект о "зимних террасах" прошел первое чтение ЗакСа

14:08 Обвиняемый в нападении на полицейских на январской акции Ломов признал вину

14:00 Петербургским инноваторам предложили дать премии и льготы

13:58 В петербургском законодательстве пропишут необходимость декларирования цифровых активов

13:34 Макаров возглавил оргкомитет по проведению праймериз "Единой России"

13:31 Счётная палата негативно отозвалась о законе о просветительской деятельности

13:24 Инициатива о ликвидации Уставного суда Петербурга прошла второе чтение

13:17 Макаров: Биткоин - не народная валюта

13:10 Замначальника Главка поблагодарил Вишневского за акцию памяти Немцова

12:36 Госдума окончательно одобрила законопроект о штрафах до 3 млн рублей за оскорбление ветеранов

12:12 Горизбирком Петербурга отозвал заявку на дистанционное электронное голосование

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru