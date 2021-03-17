Госдума окончательно одобрила законопроект о штрафах до 3 млн рублей за оскорбление ветеранов

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении проект закона об установлении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, информирует РИА "Новости".

После того, как соответствующий документ подпишет Владимир Путин, публичное отрицание фактов, утверждённых на Нюрнбергском трибунале, а также "тиражирование" фейков о роли Советского Союза во Второй мировой войне и ветеранах, граждан ожидают штрафы в размерен до 3 млн рублей, либо до 3 лет колонии.



Равнозначное наказание предусматривается также за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов.

Если преступление совершено группой лиц с использованием СМИ или интернета, наказание увеличивается - до 5 млн штрафа, до 5 лет колонии.

До сегодняшнего дня уголовной ответственности за оскорбление ветеранов установлено не было.

С инициативой, предполагающей внесение соответствующих корректив в УК РФ и КоАП, группа депутатов выступила после резонансного приговора политику Алексею Навальному, которого оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана, снимавшегося в ролике, агитировавшем поправки к Конституции.