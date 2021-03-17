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13:10

Замначальника Главка поблагодарил Вишневского за акцию памяти Немцова

фото ЗакС политика Замначальника Главка поблагодарил Вишневского за акцию памяти Немцова

Заместитель начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов после выступления в Заксобрании города 17 марта обратился персонально к депутату от "Яблока" Борису Вишневскому

Генерал поблагодарил "яблочника" за достойную организацию акции памяти Бориса Немцова, которая состоялась у Соловецкого камня 27 февраля. Он отметил, что все прошло идеально и никаких правонарушений совершено не было. 

- И мы знаем, что есть и другие представители почтенного здесь коллектива, которые, скажем так, выступают в СМИ и используют те же IT-технологии, потом появляясь на мероприятиях. И никакой ответственности за это не несут, - добавил Баранов. 

Замначальника Главка не стал уточнять, кого именно имеет в виду. 

Вопросы выступавшему успели задать только три депутата-единоросса. Однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров попросил Баранова во время перерыва пленарного заседания поговорить за чашкой кофе с Вишневским.

"Яблочник" рассказал ЗАКС.Ру, что беседа действительно состоялась и продлилась около 30 минут. По его словам, обсуждали также вопрос налаживания коммуникаций между гражданским обществом и правоохранительными органами.

Сергей Еремеев


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