Макаров: Биткоин - не народная валюта

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил на брифинге 17 марта, что у него никогда не было и, скорее всего, не будет биткоинов.
- Биткоин - это не народная валюта. Цифровая валюта - это актив для тех, кто в этом хорошо разбирается и кто этим профессионально занимается, - отметил спикер ЗакСа.
Он также заявил, что очень уважает людей, которые зарабатывают большие деньги своим умом и талантом. Однако непрофессионалам Макаров посоветовал "не втягиваться" в операции с цифровой валютой.
Отметим, Заксобранию предстоит принять инициативу о необходимости декларирования цифровых активов государственным и муниципальным служащим.
Сергей Еремеев
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