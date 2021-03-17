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13:34

Макаров возглавил оргкомитет по проведению праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Макаров возглавил оргкомитет по проведению праймериз "Единой России"

Спикер Заксобрания Петербурга и лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров будет руководить региональным оргкомитетом по предварительному голосованию за выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы от партии власти. Об этом председатель городского парламента объявил журналистам на брифинге 17 марта. 

По его словам, также в ближайшее время будет сформирован оргкомитет по праймериз в ЗакС. В него, рассказал Макаров, войдут представители общественных объединений и лидеры общественного мнения. Спикер ЗакСа, в частности, назвал председателя совета гимназии 56 Майю Пильдес и ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Андрея Рудского. Макаров добавил, что в работе комитета будут принимать участие добровольцы из движений "Мы вместе" и "Волонтёры Победы". 

Председатель городского парламента пообещал, что и сам примет участие в праймериз. 

Предварительное голосование пройдёт в электронном формате с 24 по 30 мая. В нем смогут принять участие пользователи, авторизованные на портале Госуслуг. Выдвижение кандидатов продлится до 29 апреля.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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