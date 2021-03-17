Петербургским инноваторам предложили дать премии и льготы

Смольный хотят наделить полномочиями по учреждению премий и иных форм поощрения для субъектов инновационной деятельности. Соответствующий законопроект Заксобрание Петербурга приняло за основу в среду, 17 марта.

Документ подготовила фракция "Единая Россия". Помимо премий предлагается дать городским чиновникам возможность устанавливать налоговые льготы для инноваторов и осуществлять информационную поддержку инновационных проектов.

Кроме того, в законопроекте дается определение понятию "субъект инновационной деятельности". Это "физическое или юридическое лицо, осуществляющее инновационную деятельность в Санкт-Петербурге".

Сергей Еремеев