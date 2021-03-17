Законопроект о "зимних террасах" прошел первое чтение ЗакСа

В Петербурге предприятия общественного питания смогут без проведения аукциона заключать договора о размещении нестационарного торгового объекта. Соответствующую инициативу 17 марта принял за основу городской парламент.

Автором документа выступил комитет по законодательству Заксобрания. Его председатель единоросс Денис Четырбок уточнил, что речь идет в первую очередь о так называемых "зимних террасах", расположенных на прилегающих к кафе территориях.

Действие специальной меры поддержки бизнеса предлагается ограничить 31 декабря 2023 года.

- Речь идёт о временном эксперименте, - подчеркнул Четырбок.

Единоросс полагает, что появление новых посадочных мест в кафе поможет создать новые рабочие места и увеличить объем поступлений в городскую казну.

Сергей Еремеев

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