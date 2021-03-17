Директор Исаакия: Вопрос передачи музея РПЦ снят

РПЦ отказалась от притязаний на Исаакиевский собор: вопрос на повестке дня не стоит, известил в разговоре с ТАСС директор музея Юрий Мудров.

"Вопрос сегодня не стоит. РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу", - уведомил руководитель учреждения культуры.

По словам Мудрова, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ежемесячно без каких-либо препятствий проводит в Исаакие службы.

"Мы встречаемся, он чаще всего выражает благодарность за хорошее содержание собора, за успешное проведение реставрационных работ", - заключил директор музея.

Напомним, Исаакиевский собор является собственностью Петербурга. Музей-памятник входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним также, конфликт и последовавшее за ним возмущение петербуржцев относительно возможности передачи музея в собственность РПЦ возник в 2017 году. Пока что процесс находится в "замороженном" состоянии.