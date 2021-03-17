СК счел правомерными действия росгвардейца, ударившего журналиста дубинкой по голове на акции в Москве

Следственный комитет не нашел оснований для проверки по заявлению корреспондента Real View Федора Худокормова, которого росгвардеец ударил дубинкой по голове 2 февраля, сообщает "Апология протеста".

"Действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными", - приводится цитата из ответа и.о. главы отдела по Тверскому району управления СК по Москве Дмитрия Губина на заявление о преступлении. При этом материалы переданы в Росгвардию для проведения служебной проверки — "в целях более детального и объективного разбирательства".

Напомним, вечером 2 февраля в Москве, Петербурге и других городах начались стихийные акции протеста после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Худокормов работал на акции в Москве с отличительным знаком – в жилете сотрудника прессы.

На опубликованной в СМИ видеозаписи видно, как сотрудник Росгвардии бьет Худокормова дубинкой по голове, когда тот снимает разгон протестующих в Дмитровском переулке. Медики диагностировали у журналиста черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позже стало известно, что Росгвардия проводит служебную проверку.