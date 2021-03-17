Член ГИК Краснянский об отзыве заявки на ДЭГ: Для нас это тоже было неожиданно

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский сообщил ЗАКС.Ру, что Горизбирком не отзывал свою заявку на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года. По его словам, СПбИК отправлял в Центральную избирательную комиссию только один документ о технической готовности к ДЭГ.

- Когда от нас попросили предоставить заявку, мы направили документ о технической готовности к проведению ДЭГ со стороны системы избирательной комиссии, со стороны органов исполнительной власти. В этом же письме мы указали, что у нас сейчас законодательство не предусматривает возможности применения системы "мобильный избиратель" на выборах депутатов Законодательного собрания и на муниципальных выборах. Это мы обязаны также были сделать. Иных документов мы в ЦИК не посылали, - сказал Краснянский.

Он отметил, что слова главы ЦИК Эллы Памфиловой о якобе самоличном отзыве заявки от Горизбиркома стало неожиданным и для самой Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Заявление Памфилова сделала на заседании Центризбиркома 17 марта. Она сказала, что Горизбирком Петербурга отказался от своей заявки из-за проблем с "мобильным избирателем".

- Расхваливали себя и грозились, что будут участвовать в ДЭГе, Санкт-Петербург, но потом сами же заявку свою отозвали. Так понимаю, что к своему... Я бы сказала, погорячились. Оказалось, что у них в отличие от подавляющего числа регионов, даже нет "мобильного избирателя" на местных уровнях. Так что придется еще поработать, - заявила Памфилова.

Она уточнила, что ЦИК рассмотрит заявки на организацию ДЭГ в девяти регионах помимо Москвы.

Напомним, "мобильный избиратель" - механизм, который позволяет избирателям голосовать на федеральных и региональных выборах по месту нахождения, а не регистрации. Выбрать другой участок для голосования можно лично или онлайн.

София Саттарова