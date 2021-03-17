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15:55

Беглов перераспределил полномочия вице-губернаторов второй раз за месяц

фото ЗакС политика Беглов перераспределил полномочия вице-губернаторов второй раз за месяц

Губернатор Александр Беглов перераспределил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга, сообщили в Смольном.

С 18 марта вице-губернатор Эдуард Батанов начнет координировать работу комитета по экономической политике и стратегическому планированию. Также в его ведении будут комитет финансов и комитет по госзаказу.

Вице-губернатор Максим Соколов будет контролировать работу комитета по промышленной политике, а также, как и прежде, по инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры, транпорту и развитию туризма.

Это второй раз за месяц, когда Беглов перераспределяет сферы деятельности своих заместителей. Прежние изменения были приняты 2 марта после того, как пост вице-губернатора Петербурга покинул Евгений Елин.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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