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17:26

На Илью Варламова подали в суд из-за поста о наружной рекламе в Петрозаводске

фото ЗакС политика На Илью Варламова подали в суд из-за поста о наружной рекламе в Петрозаводске

Юрист из Петрозаводска Наталья Союнен подала иск о защите чести и достоинства к блогеру Илье Варламову из-за его поста с критикой предпринимателей, выступивших против уборки наружной рекламы с городских зданий, передает "МБХ медиа".

Речь идет о посте Варламова, который был опубликовано 26 октября. В нем шла речь о том, что власти Петрозаводска утвердили дизайн-код и убрали наружную рекламу со зданий. Это решение обжаловали местные предприниматели, о которых Варламов отозвался очень нелестно. Союнен представляла интересы истцов в апелляции.

"Требования у меня такие же как у ТСЖ: признать распространённые сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, обязать удалить и взыскать компенсацию морального ущерба 2 млн рублей. После этой публикации мне пришлось давать пояснения и доверителям, и журналистам, и коллегам, и друзьям, и даже собственным детям, что ничего плохого для нашего города мы не сделали", — рассказала юрист.

Ранее подобный иск к Варламову по тому же поводу подало товарищество собственников жилья "Ленина 18Б". Оно также участвовало в подаче иска от местных бизнесменов.

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