КИО передал помещения Благовещенской церкви РПЦ

Глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков подписал распоряжение о передаче РПЦ помещений на втором этаже Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, на документ обратил внимание "Интерфакс".

В распоряжении указано, что помещения передаются РПЦ в безвозмездное пользование на 100 лет. Там перечислены три помещения общей площадью около 400 квадратных метров.

Ранее эти помещения занимал Музей городской скульптуры. Напомним, об этой заявке Санкт-Петербургской епархии стало известно в декабре 2020 года. Ряд общественников в Петербурге выступили против ее одобрения, но власти города все же приступили к выселению музея.

Выставку "Знаки памяти" перенесли из этих помещений еще в конце 2020 года. В марте музей опубликовал закупку на ее размещении на новом месте.

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