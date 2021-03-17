18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:34

Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

фото ЗакС политика Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу  Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (ГУП) на решение Фрунзенского районного суда. Последний обязал университет отреставрировать объект культурного наследия регионального значения "Дача при саде "Озерки" за 24 месяца, а в случае неисполнения указаний - взыскать с ГУП неустойку в 50 тысяч рублей за месяц промедления.

Иск к Университету профсоюзов подавал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Ведомство напомнило, что в 2016 году зафиксировало демонтаж деревянной части Дачи и обратилось в Куйбышевский районный суд. Последний оштрафовал ГУП на 3 млн рублей. Организация пыталась оспорить это решение и признание Дачи объектом культурного наследия, но потерпела в судах неудачу. 

В одном из дел университет представляло адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", которому организация отказалась платить за услуги. Адвокаты взыскали с ГУПа полагающуюся им сумму в Арбитражном суде. 

 

фото: kgiop.ru

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:42 В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

15 марта, 20:40 Горсуд зарегистрировал дело о госизмене из-за продажи советских карт

15 марта, 19:34 Глава МО "Екатерингофский" Смакотин оспаривает в суде административный штраф

15 марта, 18:05 Суд прекратил дело экс-кандидата в мундепы о покушении на убийство

15 марта, 14:01 Арбитраж изучит иск о строительстве экопарка рядом с Юнтоловским заказником

10 марта, 13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

7 марта, 10:24 Написавший в вагоне метро о Путине петербуржец стал фигурантом уголовного дела

4 марта, 17:33 Организаторы подпольного казино в квартире экс-главы МО "Введенский" получили условные сроки

3 марта, 16:40 Суд отказал каналу "78" в удовлетворении иска к петербургскому ЗакСу

2 марта, 15:59 Суд отменил штраф Красимиру Врански за "зеленый" пикет у Гостиного двора


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:55 КПРФ сделала предупреждение члену партии в Тюмени за участие в форуме "Муниципальная Россия"

18:34 Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

18:27 КИО передал помещения Благовещенской церкви РПЦ

17:58 Депутата Мосгордумы Митрохина задержали у здания Совфеда

17:26 На Илью Варламова подали в суд из-за поста о наружной рекламе в Петрозаводске

17:18 Муниципал: СК допросил муниципального депутата по делу о перекрытии дорог на несогласованной акции

16:54 Минторг США расширил санкции против России из-за отравления Навального

16:42 В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

16:29 Путин потребовал от прокуроров реагировать на неоправданный рост тарифов ЖКХ

16:12 Петербургский омбудсмен выступит в ЗакСе 24 марта

15:55 Беглов перераспределил полномочия вице-губернаторов второй раз за месяц

15:31 Член ГИК Краснянский об отзыве заявки на ДЭГ: Для нас это тоже было неожиданно

15:16 СК счел правомерными действия росгвардейца, ударившего журналиста дубинкой по голове на акции в Москве

14:54 Почти 36 тысяч петербургских учителей переболели COVID-19

14:29 ЗакС утвердил в целом новые критерии ежемесячных выплат на детей

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru