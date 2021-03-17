Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (ГУП) на решение Фрунзенского районного суда. Последний обязал университет отреставрировать объект культурного наследия регионального значения "Дача при саде "Озерки" за 24 месяца, а в случае неисполнения указаний - взыскать с ГУП неустойку в 50 тысяч рублей за месяц промедления.

Иск к Университету профсоюзов подавал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Ведомство напомнило, что в 2016 году зафиксировало демонтаж деревянной части Дачи и обратилось в Куйбышевский районный суд. Последний оштрафовал ГУП на 3 млн рублей. Организация пыталась оспорить это решение и признание Дачи объектом культурного наследия, но потерпела в судах неудачу.

В одном из дел университет представляло адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", которому организация отказалась платить за услуги. Адвокаты взыскали с ГУПа полагающуюся им сумму в Арбитражном суде.

фото: kgiop.ru