СК по Москве возбудил новое дело о нападении на росгвардейца на протестах 23 января

Управление Следственного комитета возбудило новое дело о нападении на силовика на акции 23 января в столице, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 23 января один из участников акции вблизи улицы Большая Дмитровка "с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". Мужчину задержали.

Имя фигуранта дела СК не называет. 17 марта в нескольких СМИ и Telegram-каналах - таких как РЕН ТВ, Пятый канал и другие - без ссылок на источники появилась информация о задержании Максима Леликова за "нападение на сотрудника ОМОН" на акции 23 января. В частности, Пятый канал пишет, что фото Леликова было на обложке "Новой газеты", и он якобы имитировал травму головы "посредством бинта с красной краской".