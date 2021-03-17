Час полиции в Мариинском дворце

Заместитель начальника петербургского Главка Дмитрий Баранов выступил на заседании Законодательного собрания 17 марта. Он рассказал депутатам о новых тенденциях в мире коррупции, борьбе с киберпреступностью и работе с армянскими и азербайджанскими диаспорами в дни карабахского конфликта. О действиях силовиков и демонстрантов во время январских протестов почти не вспоминали.

Весна - это не только время любви, но и пора ежегодных отчетов в парламенте Петербурга. В самом начале марта депутаты заслушали доклады, посвященные муниципалам. Теперь настала очередь выступать полицейским. Начальник регионального ГУ МВД Роман Плугин прийти не смог и делегировал право отчитаться перед депутатами своему заместителю Дмитрию Баранову.

В отличие от предыдущих лет, когда из Главка в Мариинский дворец приходили внушительные делегации офицеров и генералов, на этот раз прибыли только два работника пресс-службы в штатском и два сотрудника в форме. Один из них - Баранов. председатель Заксобрания Вячеслав Макаров тут же пригласил генерала на почетное место.

Перед тем как дать гостю слово, Макарова выступил с речью, полной комплиментов в адрес генерала и его коллег. Он заявил, что полиция не пускает в Петербург преступность и хаос. Отдельно спикер отметил борьбу на виртуальном фронте.

- Сейчас киберпространство - это территория политического браконьерства, - заявил Макаров.

Часть доклада Баранова действительно была посвящена борьбе правоохранительных органов с интернет-мошенниками. Рост преступлений с применением IT-технологий в 2020 году, по его словам, составил 780%. Генерал связал это с пандемией и действовавшим режимом самоизоляции. Баранов признал, что полиция по этому направлению пока полностью не отвечает реалиям дня, но постоянно наращивает свои усилия. Полицейский отметил, что киберпреступлений в 2020 году было раскрыто почти на четверть больше, чем годом раньше - 2 285.

В целом, в 2020 году в Петербурге совершалось 1135 преступлений на 100 тысяч человек. Это меньше, чем в Москве и в среднем по России, подчеркнул Баранов. Снизилось количество изнасилований, разбоев, квартирных краж, автоугонов.

За год, по данным региональной полиции, вырос средний размер взятки: со 174 до 287 тысяч рублей. Генерал увидел в этом положительный сигнал - если откаты больше, то платить их сложнее.

- То есть идем к порядку, - подытожил он.

Баранов рассказал о борьбе с нелегальной торговлей спиртным и наркотиками. По его словам, за год в Петербурге было выявлено и закрыто 39 лабораторий по производству синтетических наркотиков и 24 интернет-магазина, в которых продавали запрещенные вещества.

Преступлений экстремистской направленности в 2020 году зафиксировали 16. На этот раз представитель МВД, дойдя до темы экстремизма, акцентировал внимание депутатов не на очередных неонацистских группировках, а на ситуации вокруг проживающих в регионе армян и азербайджанцев. Баранов отметил, что взаимоотношения между представителями двух диаспор осложнились на фоне боев в Нагорном Карабахе, но ситуации не дали развиться до реальных конфликтов.

- Мы возбудили два уголовных дела по 282 статье (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ЗАКС.Ру), когда представители одной из диаспор стали призывать к насилию над представителями другой. В течение этого же дня по горячим следам их задержали, - рассказал докладчик.

Баранов выступал три четверти часа и закончил минут за 10 до объявления перерыва в заседании. Свои вопросы генералу успели задать всего четыре депутата - только единороссы. Представители оппозиционных фракций не получают возможность обратиться к докладчику из МВД второй год подряд.

Депутат Денис Четырбок почти 4 минуты формулировал вопрос, касающийся закона о тишине. Галина Назарова спросила про торговлю наркотиками, а Владимир Носов - про микрокредитные организации. Один из самых немногословных депутатов ЗакСа Михаил Погорелов поинтересовался, возбуждали ли уголовные дела по факту жилищных долгостроев.

Замначальника Главка рассказал о трех "условно больших" уголовных делах, связанных с обманутыми дольщиками. При этом Баранов не назвал ни в отношении кого их возбудили, ни с какими долгостроями связаны компании-нарушители. Не назвал даже локацию недостроенных домов. Впрочем, Погорелова, похоже, ответ устроил. Дополнительных вопросов у депутата не возникло.

Не успели обратиться к докладчику как минимум 10 парламентариев. Оказавшаяся в общей очереди двенадцатой член "Справедливой России" Надежда Тихонова рассказала ЗАКС.Ру, что подготовила вопросы о январских протестах и сносе исторического здания бани на улице Гаванской. Записавшаяся следом представительница КПРФ Ирина Иванова хотела спросить о домашнем насилии, всплеск которого случился в дни пандемии. Депутат успела оставить генералу свои контакты. По словам коммунистки, Баранов пообещал, что с ней свяжутся.

- Бытовое насилие, в основном, касалось женщин и детей, - сообщила ЗАКС.Ру Иванова. - Предприниматели, которые держат мини-отели, прятали семьи у себя, чтобы мужья их не находили. Мне хотелось узнать, как реагировать на подобные истории, которые мне присылают. А второе - может быть, у нас есть какая-нибудь особая программа по этому поводу? Они ведь не приезжают. У полицейского есть такая мантра: "не убили - не поеду".

Депутату от "Яблока" Борису Вишневскому удалось во время перерыва в заседании переговорить с Барановым за чашкой кофе. "Яблочник" уточнил, что беседа длилась минут 30-35. Ответить на вопросы коллеги генерала попросил спикер Макаров. Замначальника Главка, в свою очередь, публично выразил Вишневскому благодарность за организацию акции памяти Бориса Немцова 27 февраля. Полицейский отметил, что все было проведено идеально, никаких правонарушений зафиксировано не было. После этого Баранов вдруг высказался о других, неназванных депутатах:

- И мы знаем, что есть и другие представители почтенного здесь коллектива, которые, скажем так, выступают в СМИ и используют те же IT-технологии, потом появляясь на мероприятиях. И никакой ответственности за это не несут.

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что главной темой их последующей беседы с генералом стала возможность диалога между полицией, депутатами и правозащитниками.

- Сейчас, мне кажется, такого диалога не хватает, - подчеркнул парламентарий. - Никто не заинтересован в уличных беспорядках, и никто не заинтересован в нарушениях прав граждан.

Ежегодные отчеты перед депутатами продолжатся на следующем заседании 24 марта. В ЗакСе выступит уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

текст: Сергей Еремеев/ фото: Михаил Масленников

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